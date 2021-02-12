Запас угля на алтайских ТЭЦ составляет 419 тысяч тонн

Таких запасов хватит всем станциям на 1-1,5 месяца беспрерывной работы, в зависимости от нагрузок. При этом угольные склады продолжают пополняться ежедневно Фото: предоставлено пресс-службой

На Алтай вновь вернулись морозы, из-за чего у жителей возник вопрос «Хватит ли угля, чтобы пройти период низких температур». На угольных складах Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска уже сейчас хранится топливо в количестве, превышающем установленные нормативы от двух раз. Суммарный запас твердого топлива составляет 419 тысяч тонн.

На каждой станции СГК запасы угля и нормативы разные. Это зависит от количества потребителей, получающих от нее тепло и горячую воду, электрической нагрузки, состава оборудования, удаленности угольного месторождения, транспортных развязок и многих других факторов.

По состоянию на 12 февраля, на угольном складе Барнаульской ТЭЦ-2 находится 116 тысяч тонн каменного угля марки Д. Норматив, установленный для станции Министерством энергетики РФ на текущий период, составляет 57 тысяч тонн. В среднем за сутки в феврале для выработки электроэнергии и тепла на подогрев горячей воды станция сжигает около четырех тысяч тонн топлива.

Больше всего угля хранится на угольном складе Барнаульской ТЭЦ-3. Сейчас на складе станции хранится 174 тысячи тонн угля при нормативе в 90 тысяч тонн. Станция работает на буром угле Бородинского разреза. ТЭЦ-3 за февральские сутки в среднем сжигает 6,8 тысяч тонн топлива. Если станция продолжит работать в таком же режиме, то сформированного запаса хватит на три месяца.

На Бийской ТЭЦ запасы угля также превышают нормативные значения — 96 тысяч тонн. Норматив для станции в феврале установлен в объеме 44 тысячи тонн. В сентябре в котлах станции за сутки сжигают в среднем четыре тысячи тонн угля.

Нормативный запас топлива для Южной тепловой станции Рубцовска устанавливает Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. В феврале это 13 тысяч тонн. Фактический запас равен 33 тысячам тонн, что также превышает норматив в 2,5 раза.