Скончался заслуженный юрист России Валерий Невинский

Валерий Невинский (фото: общественная палата Алтайского края)

В Москве на 71-м году жизни скончался заслуженный юрист России, бывший профессор АлтГУ Валерий Невинский.

О трагическом случае сегодня, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» в краевом парламенте Александр Молотов.

- Сегодня ночью остановилось сердце моего учителя – д.ю.н., профессора, заслуженного юриста РФ, участника Конституционного Совещания 1993 года Валерия Валентиновича Невинского. Спи спокойно дорогой мой учитель, вечная тебе память... – написал он.

По имеющейся информации, некоторое время назад Валерий Валентинович был госпитализирован с коронавирусом. Лежал в реанимации, но потом ему стало лучше и его перевели в общую палату, однако сердце все же не справилось с нагрузкой.

Невинский будет похоронен в Москве.

Справка КП

Валерий Невинский начинал карьеру в Алтайском государственном университете в должности ассистента и дошел до профессора. Преподавал с 1975 по 2015 год. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Входил в состав Общественной палаты Алтайского края.

Был награжден краевыми медалями «За заслуги в труде» и «Заслуги перед обществом».