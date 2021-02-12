Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 февраля 2021 года составило 41 128

Число новых случаев заражения за минувшие сутки составило 170 Фото: Анна СЕМИНА

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 февраля 2021 года увеличилось еще на 170 новых случаев и составило 41 128.

По данным оперативного штаба, новые случаи были установлены в населенных пунктах: Барнаул – 46, Рубцовск – 16, Бийск – 14, Славгород – 12, Поспелихинский район – 7, Яровое, Локтевский район – по 6 заболевших, Завьяловский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Михайловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Алейск, Бийский, Косихинский, Павловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Рубцовский, Советский, Угловский районы – по 2 заболевших, Волчихинский , Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем, в больницах остаются 1653 пациента с коронавирусом и 591 – с вирусной пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 363, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95, - сообщает источник.

Амбулаторно медики следят за состоянием 31 бессимптомного вирусоносителя и за 353 пациентами с вирусной пневмонией.