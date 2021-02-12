В Барнауле снесут 11 аварийных домов

Почти 700 человек уже переселили из аварийного жилья Фото: Анна СЕМИНА

В текущем году власти Барнаула должны будут расселить и снести 11 аварийных зданий.

Об этом во время онлайн форума на официальном сайта мэрии сообщил замглавы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров. В том числе он назвал такие адреса как дома по улице Водников, 50, по 1-й Западной, 49а, где работы по сносу уже завершаются.

По его информации на территории Барнаула реализуется краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Она рассчитана до 25 года и утверждена правительством региона.

На 31 декабря прошлого года, то есть за два года существования программы было расселено 336 жилых помещений общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров, на которых проживали 688 человек. В частности, в 2020 году были полностью расселены аварийные дома по адресам: ул.Карагандинская, 15, ул.Анатолия, 96, ул.Силикатная, 7, ул.Никитина, 103.