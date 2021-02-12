20-летнего парня подозревают в краже ноутбука у друга

Ущерб составил 30 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле под подозрение о краже ноутбука попал 20-летний парень. Он утащил технику у своего друга.

Заявление в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу принесла 35-летняя женщина. Она рассказала, что у ее сына украли ноутбук. Ущерб она оценила в 30 тысяч рублей.

В круг подозреваемых попал 20-летний молодой человек. Его задержали и доставили в отделение для разбирательства. По данным Главного управления МВД России по Алтайском краю, отрицать своей вины он не стал. Оказалось, что он действительно был в гостях в данной семье, воспользовался моментом и умыкнул дорогостоящую технику. Далее он сдал ее в ломбард всего за пять тысяч рублей.

- Вырученные деньги потратил на собственные нужды, - отмечают в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело и теперь молодому человеку придется перед законом ответить за свои деяния.