В Алтайском крае продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

Прием длится до 15 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе этого года в Алтайском крае начали принимать заявки и документы на участие в программе «Земский учитель». Прием длится до 15 апреля.

Как сообщили в Алтайском институте развития образования им. А.М. Топорова, с начала старта приемной кампании поступило уже 192 заявки от 18 претендентов. Кстати, один человек может подать заявку сразу на несколько вакансий. На портале программы одобрены заявки от 28 педагогов, претендующих на 25 вакансий. В нашем регионе в рамках программы утверждено 164 вакансии.

- Примечательно, что интерес к нашему региону проявляют не только педагоги Алтайского края, но и из Амурской, Томской, Ярославской областей, Забайкальского, Краснодарского края, а также республики Башкортостан и многих других. Средний возраст претендентов варьируется от 22 до 53 лет, - отметили в институте.

В прошлом году победителя конкурса стали 44 учителя. В рамках программы им выплачивается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.