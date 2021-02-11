По факту издевательств в новоалтайской больнице возбудили уголовное дело

Ранее родственница пациентки сообщила о привязывании больных к кроватям Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Следователи возбудили уголовное дело об издевательстве над пациентами в новоалтайской больнице им. Л.Я. Литвиненко. Как пишет «Банкфакс», руководство медучреждения заявило о том, что о расследовании дела там слышат впервые, но подтвердили факт внимания правоохранителей.

В конце прошлого года в социальных сетях появилась история родственницы пациентки больницы. По словам женщины, накануне Нового года её пожилая бабушка оказалась в больнице с коронавирусом. Пневмонию не подтвердили, но для подстраховки женщину оставили в больнице. Чуть позднее в это же медучреждение попала и мама женщины. При этом родственникам не сообщали о состоянии 86-летней пациентки.

- На пятом этаже настоящая долина смерти! По-другому не скажешь. Бабушка лежала с синюшными губами и ногтями, у нее была спутанная речь и нарушенная координация движений. Еще женщина, которая лежала в палате с бабушкой, была привязана к кровати (руки и ноги). Она в сознании, начала говорить моей маме о том, что у нее очень хороший сын, но они (т.е. медперсонал) его обманывают о происходящем в этой больнице, он не знает, - рассказывала женщина.

1 января «Комсомолке» стало известно, что пожилая женщина скончалась.