На Челюскинцев установили временный мост через Барнаулку

С 1 февраля на месте идут работы по реконструкции Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На улице Челюскинцев оборудовали временный пешеходный мост через Барнаулку. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 1 февраля на месте идут работы по реконструкции.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас рабочие уже частично демонтировали перильные ограждения, обустроили съезды под мост, перенесли электросети и опоры освещения, а также частично снесли деревья. Возле основного моста установили временный, движение по нему открыто с сегодняшнего дня.

- В рамках реконструкции моста планируется выполнить работы по выносу и переустройству инженерных сетей; демонтаж существующего моста (полностью); строительство нового моста (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение). Стоимость работ составит 87,8 млн рублей, - отметили в мэрии.

Все работы планируют завершить к ноябрю этого года.