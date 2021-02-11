Бывшего судебного пристава из Рубцовска будут судить за освобождение должников от уплаты

Бывший пристав закрывала глаза на имущество должников Фото: Архив "КП"

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнителя отдела судебных приставов Рубцовска. Женщину обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, с 2018 по 2020 год пристав злоупотребляла своими должностными полномочия и закрывала исполнительные производства, хотя у должника была имущество, которое можно было изъять в качестве оплаты долга по социальным выплатам и налогам.

- Обвиняемая вносила заведомо ложные сведения в официальные документы об отсутствии у должников возможности исполнить финансовые обязательства перед фондом социального страхования, налоговыми органами и физическими лицами, - отметили в следкоме.

Свою вину женщина не признала. Уголовное дело направлено в суд.