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Общество

Бывшего судебного пристава из Рубцовска будут судить за освобождение должников от уплаты

Женщина незаконно прекращала исполнительные производства
Анна Перевощикова
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Бывший пристав закрывала глаза на имущество должников

Бывший пристав закрывала глаза на имущество должников

Фото: Архив "КП"

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего исполнителя отдела судебных приставов Рубцовска. Женщину обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, с 2018 по 2020 год пристав злоупотребляла своими должностными полномочия и закрывала исполнительные производства, хотя у должника была имущество, которое можно было изъять в качестве оплаты долга по социальным выплатам и налогам.

- Обвиняемая вносила заведомо ложные сведения в официальные документы об отсутствии у должников возможности исполнить финансовые обязательства перед фондом социального страхования, налоговыми органами и физическими лицами, - отметили в следкоме.

Свою вину женщина не признала. Уголовное дело направлено в суд.