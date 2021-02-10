В Алтайском крае более 500 детей-сирот устроили в семьи

В региональном банке данных о сиротах на начало 2021 года числилось 986 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за три года устроили в семьи более 500 детей-сирот. Об этом сообщают в пресс-службе министерства образования региона

В региональном банке данных о сиротах на начало 2021 года числилось 986 детей, на начало прошлого года их было 1043. В краевом Минобре отмечают, что с 2010 года число воспитанников организаций для детей-сирот сократилось вдвое. Это связывают с работой центров помощи.

- Сотрудники центров помощи детям проводили консультации биологических родителей детей, разрабатывали и реализовывали индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, помещенных в центры помощи детям, включая в них мероприятия коррекционно-развивающей помощи для родителей при наличии у них намерений вернуть ребенка в семью, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Всего в регионе работают 22 центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей.