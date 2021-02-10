В Алтайском крае кто-то притворяется Виктором Томенко и просит денег

Неизвестные лица рассылают письма с факсимиле подписи Виктора Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завелись мошенники, которые используют имя губернатора для своих целей. Неизвестные лица рассылают письма с факсимиле подписи Виктора Томенко руководителям предприятий и организаций края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В письмах мошенники просят денег. Правда, подают они это как просьбу принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ

– Ни губернатор, ни члены Правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются. Эти письма являются фейками. Не доверяйте мошенникам. - заявил пресс-секретарь Губернатора Дмитрий Негреев.

В случае поступления таких писем жителям края рекомендуют обратиться в полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что на Алтае мошенница, выдавая себя за экстрасенса, сняла с женщины «печать смерти» за 1,2 млн рублей.