Барнаульский депутат Кристина Юстус написала заявление об уходе из ЛДПР

Кристина Юстус уходит из партии ЛДПР. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Барнаульской городской думы Кристина Юстус уходит из партии ЛДПР. Она написала соответствующее заявление. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источник, который знаком с этой ситуацией.

По данным инсайдера издания, Юстус решила покинуть партию из-за разногласий с руководством регионального отделения ЛДПР. Сама депутат отказалась комментировать свой выход из партии, в реготделении также не стали давать никаких комментариев.

Ранее партию покинул еще один член ЛДПР, депутат Барнаульской городской думы Дмитрий Ворсин. Также в ноябре стало известно, что от либерал-демократов уходит депутат АКЗС Евгения Боровикова.