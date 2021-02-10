Бийское предприятие оборонной промышленности не получило ни одного госзаказа на 2021 год

На бийские предприятия приходится до 40% оборонной продукции, которая выпускается в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийский научно-промышленный комплекс «Алтай» в этом году не получил ни одного госзаказа на 2021 год. Следующие оборонзаказы он сможет поставлять в 2022 году, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

В целом на бийские предприятия приходится до 40% оборонной продукции, которая выпускается в регионе. Однако в 2020 году отмечалось снижение производства в средней на 10-12% по сравнению с 2019 годом. Как сообщает издание, это связано как с пандемией, так и с отсутствием заказов от головных офисов комплексов оборонки.

По словам министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочки, региональные власти и руководители предприятий не могут влиять на объемы оборонзаказа, потому что местные предприятия ориентированы на головные компании, которые расположены в европейской части России.

В связи с тем, что заказазов нет, появилась информация о сокращении штата научно-промышленного комплекса, однако в министерстве эту информацию не подтвердили.