Власти Барнаула хотят направить полмиллиона рублей на ремонт городских часов

Часы отремонтируют на "Доме под шпилем". Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле решили привести в порядок городские часы. Местная администрация планирует выделить на ремонт нескольких объектов более 500 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. По данным электронного аукциона, ремонт требуется нескольким часам. Прежде всего, это часы, размещенные на «Доме под шпилем». Второй участок - пересечение улиц Малахова и Георгия Исакова. Также часы отремонтируют на улице Союза Республик, 40 и на проспекте Строителей, 22.

В документе обозначено, что работы должны быть завершены к 30 декабря 2021 года. Общий бюджет на ремонт – 511 тысяч рублей.