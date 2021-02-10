Видео пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске: огонь распространился на 1000 кв. м

В настоящее время дознаватели выясняют причину возникновения пожара. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Появилось видео пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске, который произошел сегодня утром, 10 февраля. На кадрах видно, как огонь охватил все здание и вверх поднимается густой плотный дым.

По информации ГУ МЧС по Республике Алтай, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Для тушения пожара привлечено более 80 человек личного состава и 20 единиц техники.

В настоящее время дознаватели выясняют причину возникновения пожара. По предварительный данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин, пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города.