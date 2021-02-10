Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 февраля 2021 года составило 40786

Скончались 16 человек, из них от COVID-19 умерли 13 зараженных. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 175 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровевших чуть меньше - 166 пациентов. Скончались 16 человек, из них от COVID-19 умерли 13 зараженных.

На сегодняшний день зафиксировано 2100 летальных исходов среди больных ковидом. Все умершие были взрослыми. Случаев детской смертности зафиксировано не было.

По данным на 10 февраля, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1623 человека с коронавирусом. Также там лечатся 673 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В крае насчитывается 354 человека, состояние которых оценивается как тяжелое, из них 91 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день остаются свободными 639 койко-мест в ковидных госпиталях из 2935 развернутых.

Остальные больные лечатся дома. Их них 29 человек бессимптомно переносят коронавирус, у 348 диагностирована вирусная пневмония.