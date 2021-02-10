Ремонт моста во Власихе планируют завершить в августе

Ремонт моста. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается реконструкция моста через р. Власиху по ул. Мамонтова. Как сообщают в пресс-службе городской администрации , реконструкцию планируют закончить в августе 2021 года.

Сейчас подрядная организация уже сделала временную объездную дорогу, выполнила работы по переносу коммуникаций, демонтажу существующего моста, забивке свай, монтажу балок пролетных строений. На сегодняшний день ведутся работы по омоноличеванию продольных швов между балками пролетных строений.

– Положительным эффектом реконструкции моста будет безопасное движение как автомобильного транспорта за счет увеличение ширины полосы движения, так и пешеходов за счет увеличения ширины тротуаров, – отмечают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Общая стоимость работ составляет 53 миллиона рублей.