В Алтайский край возвращаются морозы

Ожидаются снег и метели. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь приходят морозы. В ближайшие дни похолодает до -35 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Сегодня, 10 февраля, температура составит -11,-16 градусов, местами по северо-западу -17,-22 градусов. На большей части территории ожидается небольшой снег, местами метели. В утренние часы местами будет наблюдаться изморозь. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле 10 февраля температура воздуха составит -14,-16 градусов. Временами будет идти небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

В ночь на 11 февраля в Алтайском крае столбик термометра покажет -24,-29 градуса, местами по северо-западу похолодает до -35 градусов. Днем температура составит -21,-26 градусов, местами в предгорьях -13,-18.