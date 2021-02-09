В Бийске стартует федеральная образовательная программа «Женский бизнес»

10 марта 2021 года в городе Бийске стартует федеральная программа для бизнес-леди Алтайского края, организованная Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства (Центр «Мой бизнес») и Деловой средой.

Цель программы «Женский бизнес» — дать участницам инструменты для развития собственного бизнеса, научить совмещать бизнес и семью, и стать отправной точкой для развития в городе женского бизнес-сообщества.

Участники программы прослушают серию живых лекций и вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров, и дополнительно получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.

Участник после обучения сможет:

- Найти баланс между бизнесом и семьей

- Научиться грамотно управлять временем и силами

- Усилить свой личный бренд

- Наметить точки роста для своего проекта.

Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Старт программы – 10 марта 2021 года.

Участие бесплатное!

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам.

Регистрируйся по ссылке: https://my.dasreda.ru/biz04_woman

Количество мест ограничено!

Куда приходить: Алтайский край, г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1, МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»

Деловая среда — это совместный проект Министерства экономического развития РФ и ПАО «Сбербанк». Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением президента РФ Владимира Путина признаны проектом федерального значения. Направление вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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