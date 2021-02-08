Бийчане пожаловались на горы мусора и стаи бездомных собак

Фото: Инцидент Бийск

В Бийске жители пожаловались на горы мусора и стаи бездомных собак, которых привлекают пищевые отходы. Обращение и фото опубликованы в паблике «Инцидент Бийск».

- У нас не вывозят мусор с воскресенья. Под окном уже гора, мусор развалился по дороге, эти мешки терзаю стаи бездомных крупных собак. Люди боятся идти мимо, а ведь рядом колледж, УКЦ, дорога, - пишут подписчики сообщества.

Автор заметки утверждает, что трактор все-таки приезжал, но вместо того, чтобы нормально сгрести мусор и увезти его, только растащил его по дороге.

- Те, кто отвечают за вывоз мусора, говорят, что УК не почистила подъезд к мусорке - когда чистили дорогу, ее завалили снегом. УК мне ответила, что придёт весна, тогда и уберём. То есть, до весны здесь будет расти свалка. Мы будем платить за вывоз мусора и зарастать в нем, - жалуются жители.

Пока они пытаются дозвониться до инстанций, в администрации вместо помощи отвечают, что жильцы должны сами решить этот вопрос с управляющей компанией.

- В итоге мусор на месте. Все правы. Мы в мусорке. Улица 8 марта, 15, - говорится в сообщении.