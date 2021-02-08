Данные названы за январь с оговоркой, что это предполагаемая цифра. Фото: Олег УКЛАДОВ

Средняя зарплата в Алтайском крае составила 30 тысяч рублей, сообщает портал hh.ru. Это немного меньше, чем в среднем по Сибири: там эта цифра составляет 36 429 рублей, а в Москве – 60 000 рублей.

Данные названы за январь с оговоркой, что это предполагаемая цифра – вероятно, рассчитанная по данным работодателя. Понятно, что денег хватает не всем, и далее портал провел опрос, где люди берут деньги в долг.

- Чтобы получить недостающую для своих расходов сумму, 41% сибиряков предпочтут занять деньги у родственников, тогда как жители столицы делают это чуть реже (39%). Чаще всего к финансовой помощи родителей и родственников прибегают маркетологи и рекламисты, а также специалисты из сферы искусства и развлечений. Лишь 29% респондентов из Сибирского федерального округа обратятся к услугам банка, при этом 21% воспользуются кредитными картами, а 8% предпочтут взять кредит наличными, - сообщает портал.