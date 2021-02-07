Бывшему замглавы минприроды Алтайского края ужесточили наказание

Экс-чиновники нанесли ущерб почти в 1 млн рублей Фото: Анна СЕМИНА

Гособвинитель ужесточил наказание для бывшего заместителя Министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Черных и его коллеги Сергея Пухирева.

Напомним, как было ранее установлено, Черных по просьбе экс-начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Пухирева согласовал вырубку защитных лесов для строительства горнолыжной трассы. При этом оба знали, что сруб в данном месте запрещен. Ущерб, который они нанесли своими распоряжениями, составил 950 тысяч рублей.

Суд признал обоих в превышении должностных полномочий. Тогда Пухирева осудили на 1 года 2 месяца условно. Так как Черных полностью возместил ущерб, ему назначили лишь штраф в 35 тысяч рублей.

Апелляция состоялась 5 февраля. Гособвинитель потребовал для фигурантов дела ужесточить наказание. В итоге обоих лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах сроком на два года, а Владимир Черных должен будет заплатить штраф в 70 тысяч.