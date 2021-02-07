Прокуратура Бийска начала проверку по факту плохой уборки снега на улицах города

В Бийске в этом году очень плохо убирают снег Фото: Анна СЕМИНА

Прокуратура города Бийска инициировала проверку по многочисленным сообщениям в средствах массовой информации о неудовлетворительной уборке снега на улицах наукограда.

Многие жители города на протяжении практически всей зимы неустанно сообщали о плохой уборке не только проезжих частей Бийска, но и тротуаров, остановок и т.д. Из-за этого уже произошло немало аварий, но апогей наступил в минувшую пятницу, 5 февраля, когда посреди рабочего дня водители автобусов городских маршрутов просто остановились и устроили незапланированную акцию протеста. Они отказались выходить на линию до тех пор, пока дорожники не уберут снег. В качестве довода они пояснили, что не могут брать ответственность за жизни пассажиров и сами уже не могут передвигаться по неубранным дорогам, так как это тяжело физически.

- Прокуратурой города Бийска в рамках проверочных мероприятий будет дана оценка работе органов местного самоуправления и подрядных организаций по очистке и содержанию городской дорожной сети, принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщают в пресс-службе ведомства.

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