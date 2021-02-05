26 кошек приютила у себя дома жительница Бийска

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Жительница Бийска обратилась в общество защиты животных за помощью. У нее в доме проживает 26 кошек, и им необходима вакцинация, стерилизация и частичный пристрой.

- В разное время женщина подбирала взрослых кошек и котят с улиц, спасала их, и так получилось аж 26 (!!!). Кто-то у нее уже родился (не поднималась рука убрать), кто-то сам пришел, не смогла выгнать, кого-то подбросили. Кошечки все здоровые, хозяйка как может ухаживает за ними, отдавая на это последние копейки, - рассказывают волонтеры.

Такое многочисленное кошачье семейство в итоге стало мешать соседям, и на хозяйку котов посыплись многочисленные жалобы. Теперь необходимы финансы, чтобы частично пристроить питомцев, а также стерилизовать и вакцинировать.

По словам волонтеров, на вакцину необходимо как минимум 8 788 р., а на стерилизацию пока ещё неизвестно.

Все реквизиты для перевода денег указаны в группе общества защиты животных.