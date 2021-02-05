В Барнауле 38-летняя женщина перевела мошенникам 1 млн рублей

Она обратилась в отдел полиции по Центральном району Барнаула. Фото: Олег Укладов

В Барнауле жительница лишилась 1 млн рублей, потому что пошла на поводу у мошенников. Ей позвонили и сказали, что на ее счету замечены подозрительные операции и на ее имя оформлен кредит на крупную сумму.

- Выход из ситуации нашелся тут же - злоумышленники посоветовали заявительнице обналичить денежные средства и перевести их на резервные счета, - сообщает региональное МВД Барнаула.

Женщина поверила представившимся банкирами жуликам и за два приема сняла с банковской карты все деньги, а потом по «спасительным» реквизитам. Только когда деньги были перечислены, потерпевшая заподозрила неладное, но было уже поздно.

После этого она обратилась в отдел полиции по Центральном району Барнаула. Там возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). К сожалению, практика такова, что вряд ли можно надеяться на возврат денег.

Жителям напоминают, что банковские работники никогда не будут в телефонном разговоре спрашивать у клиента информацию о его счетах.