В Рубцовске пьяный мужчина кидал в родных мебель и ножи

Избитого отца госпитализировали, но даже в таком состоянии он попросил строго не наказывать сына Фото: Анна СЕМИНА

В Рубцовске состоялся суд над местным жителем, который определил мужчину на ближайшие годы в колонию общего режима.

Следствие установило, что в один из летних дней он сидел дома и распивал горячительные напитки. В какой-то момент между ним и его сестрой произошла словесная перепалка. Мужчина был недоволен тем, что кровная родственница высказала недовольства в его адрес.

- Он взял в руки сначала деревянный стул и бросил в сторону сестры, а потом и нож, но она успела увернуться. После чего, будучи агрессивно настроенным, с криками «я тебя убью» ударил ее по лицу и телу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

За женщину попытался заступиться ее пожилой отец, но досталось и ему. Разбушевавшийся сын снова взял стул и ударил им отца по голове и руке. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован. Несмотря на это, на суде мужчина просил строго не наказывать своего обидчика. А вот сам дебошир вину признал лишь частично. За это его приговорили к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима. Он попытался оспорить вердикт, но его оставили без изменения.