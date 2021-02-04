Житель Камня-на-Оби из-за ревности поджег имущество знакомой

Мужчина облил горючей жидкостью вещи и поджег их Фото: Анна СЕМИНА

Житель Камня-на-Оби получил реальный срок за поджог имущества своей знакомой.

Следствие установило, что таким образом он решил отомстить потерпевшей, так как не смог справиться с чувством ревности. Он залез к ней в дом, облил горючей жидкостью лежащие на диване постельные принадлежности и зажег спичку. Огонь вспыхнул моментально. Он уничтожил мебель, одежду, бытовую технику. По данным прокуратуры, девушка оценила ущерб в 80 тысяч рублей, что уже считается существенным вредом.

Каменский городской суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и назначил ему лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако ревнивец посчитал наказание слишком суровым и подал на пересмотр.

- Определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменения, доводы жалобы отклонены, - добавляют в прокуратуре Алтайского края.