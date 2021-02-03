Не коронавирус, так ОРВИ: эпидпорог в Алтайском крае превышен почти на 6%

Это на 4,5% выше, чем за третью неделю января
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае на 5,8% превышен порог по ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, это на 4,5% выше, чем за третью неделю января.
- За четвертую неделю этого года (с 25 по 31 января) в крае зарегистрировано 16,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 4,5% выше предыдущей недели и на 5,8% выше эпидемического порога. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 62,6%, - отметили в управлении.
Пока специалисты наблюдают только негриппозные вирусы (риновирусы, метапневмовирусы). Для предосторожности жителям региона следует соблюдать меры профилактики:
- мыть руки после посещения общественных мест, транспорта и перед едой;
- дезинфицировать поверхности;
- помнить про масочный режим;
- соблюдать социальную дистанцию.
- вести здоровый образ жизни;
- регулярно проветривать помещение.
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