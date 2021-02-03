Число умерших больных ковидом в Алтайском крае составило 1999

За сутки зарегистрировали еще 14 летальных фактов Фото: Олег УКЛАДОВ

За весь период пандемии в Алтайском крае умерли 1999 пациентов, у которых был коронавирус. Как сообщили в краевом оперштабе, за сутки зарегистрировали еще 14 летальных фактов.

- Умерло 1 999 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1224 человек; иные причины смерти – 775 человек, - пояснили в штабе.

По последним данным, за сутки подтверждено еще 182 случая заражения ковидом, общее число заболевших приближается к 40 тысячам – сейчас в статистику включены 39544 зараженных. Выздоровели в настоящее время 35529 человек.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 1613 пациентов с ковидом и 702 больных вирусной пневмонией. На дому под наблюдением медиков находятся 36 бессимптомных вирусоносителей и 407 пациентов с пневмонией.

Обследовано на коронавирус в крае уже больше 1 млн 98 тысяч человек, в том числе 2709 - за минувшие сутки.

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