На Алтае осудили бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией

Его приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Валерия Пудовкина, бывшего начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России "Бийское" и его подельника признали виновными в незаконной банковской деятельности. Приговор вступил в свою законную силу, сообщает прокуратура Алтайского края

Суд установил, что Пудовкин и его подельник с 2015 по 2018 год в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность в Бийске. Всего они получили более 3,6 млн рублей.

Кроме того, Пудовкин, превысил свои должностные. В период с 2016 по 2018 год в МУ МВД России «Бийское» поступали письма межрайонной ИФНС с информацией в отношении организаций, которые использовали для незаконной банковской деятельности. В бумагах просили оказать содействие в пресечении преступлений.

– В связи с этим Пудовкин дал указание подчиненному работнику не проводить проверочных мероприятий по указанным письмам, имеющиеся сведения в налоговый орган не сообщать, – сообщили в прокуратуре

Пудовкина приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года. Он должен выплатить штраф 800 тыс. рублей. Также у него забрали автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

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