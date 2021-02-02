Губернатор Томенко решил переименовать Российско-немецкий дом в Барнауле

Дом народов Алтайского края. Фото: ak-rnd.org

Российско-Немецкий Дом, расположенный в Барнауле, решили переименовать в Дом народов Алтайского края. Это сделали для устранения несоответствия между уставной деятельностью учреждения и его названием, сообщает управление делами губернатора и правительства региона.

– Российские немцы – это огромный пласт общей этнической культуры Алтайского края, вклад в социальное и экономическое развитие региона, деловое сотрудничество между Россией и Германией. Дом народов Алтайского края будет продолжать эту деятельность при поддержке правительства Алтайского края, что станет изюминкой этого учреждения и будет заметно выделять его в ряду домов дружбы народов в других регионах России, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что в учреждении проводят тематические программы, посвященные национальным праздникам и памятным датам истории, российским календарным праздникам, музыкальные и литературные салоны, дни открытых дверей, фестивали национальных культур. Кроме того, специалисты занимаются научно-исследовательской работой, подготовкой информационных материалов, формированием банка данных.

– Сегодня Дом народов Алтая уже стал площадкой для обмена опытом, идеями, событиями для национально-культурных общественных организаций, – сообщили в ведомстве.

Решение о переименовании Российско-немецкий дома принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко.