В Алтайском крае стартовал прием заявок на соискание Шукшинской литературной премии

Памятник Василию Шукшину. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начался прием документов на соискание Шукшинской литературной премии. Она присуждает за прозаические произведения, которые вышли отдельными изданиями или были опубликованы в литературно-художественных журналов в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Победитель получает 150 тысяч рублей.

– Выдвигать кандидатов на соискание премии могут органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры, творческие союзы, издательства, редакции журналов, – уточняют в пресс-службе министерства культуры региона.

Документы принимаются с 1 февраля по 10 мая 2021 года включительно в Министерство культуры Алтайского края по адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 41.Контактные телефоны: (3852) 506-267, 506-202.

В разные годы обладателями премии стали Виктор Потанин, Михаил Еськов, Анатолий Кирилин, Владимир Костин, Игорь Корниенко.