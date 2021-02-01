Во время пожара в Рубцовске спасли восемь человек

Ни один человек не пострадал. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером, 31 января, в Рубцовске произошел пожар в пятиэтажке на улице Ипподромская. Загорелась квартира на третьем этаже. В пресс-службе МЧС рассказывают, что едкий дым стремительно распространялся по этажам и заполнял подъезд.

Приехав на место, спасатели оперативно начали эвакуировать жильцов дома. В итоге были спасены восемь человек, ещё 12 покинули дом самостоятельно. Как уточняют в пресс-службе МЧС, ни один человек не погиб и не травмировался.

Общая площадь возгорания составила около 14 кв. метров, огнем поврежден пластиковый потолок, мебель.

Спасатели рекомендуют обращать внимание на состояние электропроводки в жилье и работы по ремонту электрических сетей доверяйте только специалистам. Также не стоит перегружать бытовые электросети и подключать несколько приборов к одной розетке.