В Барнауле прошли ночные гонки с собаками

Гонки с собаками. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

30 января в Барнауле в квартале «Дружный» прошла ночная гонка с собаками. Как сообщает пресс-центр городской администрации, посмотреть на зрелищные состязания собралось почти 300 человек.

На мероприятии можно было пообщаться с четвероногими участниками гонки и заодно узнать, как выглядят средства передвижения народов севера. В соревнованиях участвовали хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки.

Приют животных «Ласка» выставил на гонку свою команду из собак-метисов. Победителей соревнований в гонках на лыжах и упряжках определяли как среди мужчин, так и среди женщин. Помимо соревнования, прошли детские старты для мальчиков и девочек до 12 лет.