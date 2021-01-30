Изъятый трактор. Фото: материалы пресс-служб

Два лесоруба могут заплатить 360 тысяч рублей за сваленные деревья. Они спилили несколько пихт и берез, объёмом почти 20 кубических метров. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Это произошло в 20 километрах от села Кордон Залесовского района в лесном массиве Петеневского участкового лесничества. Бригадир и вальщик должны были вырубить участок леса, завизированный по документам. Но тут заметили, что рядом с деляной есть деревья более молодые, высокие и большие по объёму.

- Поэтому подозреваемые решили спилить именно эти деревья, а не те, которые заявлены по документам, - говорят полицейские.

Их поймали, забрали орудия преступления – трактор и бензопилу, а также завели уголовное дело по ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Им грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас они под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.