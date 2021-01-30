Скрин публикации Фото: со страницы vk.com/barneos22

Из-за коммунальной аварии водой затопило улицу в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Барнаул22»:

«Очередной «прорыв» на улице Чеглецова. Вода на проезжей части от проспекта Ленина до улицы 80 Гвардейской дивизии. Будьте аккуратнее там!».

- Главное то, что на том же самом месте, что и год назад - возле детского сада. Ну, а чего, летом же не текло, зачем нормально ремонтировать? Лучше зимой трудовые подвиги совершать, - пишут подписчики группы.

В барнаульском водоканале подтвердили, что авария относится к их сети, официальный комментарий о причинах выхода воды на проезжую часть, есть ли отключения от водопроводной сети и когда устранят повреждение, будет опубликован в ближайшее время.

- Выход воды остановлен, дорога уже почищена, ведем земляные работы, - добавили в организации.