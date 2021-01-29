Глава Барнаула утвердил состав новой коллегии администрации города

Заседания коллегии будут проводиться не реже одного раза в квартал. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк утвердил состав коллегии администрации города. В нее вошли заместители мэра, депутаты, АКЗС, главы администраций районов города, руководители крупных предприятий, регионального исполкома ОНФ, медицинских организаций, Роспотребнадзора, строительных компаний, а также представители молодежного парламента, образовательных организаций, общественной и счетной палат города, барнаульского управления МВД, руководители СМИ.

Напомним, в декабре Франк решил «возродить» коллегию. Она существовала и раньше, но потом перестала функционировать. Как сообщают в пресс-центре мэрии, цель возобновления работы – совершенствование деятельности органов местного самоуправления, разработка рекомендаций для решения вопросов местного значения и социально-экономического развития Барнаула.

– Считаю, что такой инструмент нужен, в том числе и для принятия важных решений, касающихся развития города. Он позволит сделать органы муниципальной власти более открытыми, получать информацию о нуждах населения, а также транслировать жителям Барнаула важные решения, принятые администрацией города, - сказал Вячеслав Франк.

Заседания коллегии будут проводиться не реже одного раза в квартал. Составленные рекомендации будут оформлять в протокол и направлять в соответствующие инстанции для рассмотрения.