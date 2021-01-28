Девочка на санках попала под колеса легковушки в Барнауле

Медпомощь девочке оказали в больнице, а потом отпустили домой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле четырехлетняя девочка на санках угодила под колесами легкового автомобиля.

ДТП произошло около 7.30 утра на Малом Павловском тракте в районе дома №78а. Информацию о происшествии ИА «Толк» подтвердили в городском ГИБДД. По их информации, женщина везла санки с ребенком и в момент, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на санки наехал автомобиль Hyundai Solaris. За его рулем был 49-летний мужчина.

В результате аварии девочке потребовалась медицинская помощь. Ее оказали в больнице скрой помощи. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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