На Алтае браконьер убил пять косуль

Останки косуль Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали мужчину, которого подозревают в браконьерстве – убийстве пяти косуль.

По предварительной информации, двое мужчин отправились в лес в пяти километрах от поселка Добрая Воля на снегоходе. Там они совершили отстрел пяти косуль: четырех самцов и одной самки. Ущерб составил более полумиллиона рублей.

В полиции сообщают, что пока удалось задержать одного подозреваемого – это 51-летний мужчина. Его 36-летний приятель до сих пор находится в розыске.

Известно, что косуль отстрелили из зарегистрированного охотничьего ружья. Оно принадлежит задержанному. При этом лицензии у него не было. Оружие, патроны, снегоход, гильзы, ножи и мясо изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.