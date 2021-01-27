На Алтае будут судить полицейского за насильственное «успокоение» дебошира

Полисмен превысил должностные полномочия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Канском районе Республики Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Как сообщили в региональном управлении следкома, он превысил должностные полномочия.

11 марта прошлого года 36-летний полисмен приехал в больницу по вызову медиков, которые сообщили о дебоше в приемном отделении районной больницы. Подозреваемым с совершении административного правонарушения оказался 34-летний житель села баштала.

- Между представителем власти и находившемся в состоянии алкогольного опьянения правонарушителем возник словесный конфликт, в ходе которого полицейский вывел мужчину на улицу. После этого, обвиняемый, являясь на тот момент должностным лицом органов внутренних дел <…> явно выходя за пределы своих полномочий применил в отношении последнего насилие, а именно твердым тупым предметом нанес мужчине один удар в область головы, - отметили в следкоме.

Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью. Полицейский же отрицал свою вину. Однако следствию удалось собрать необходимые доказательства, дело передали прокурору.