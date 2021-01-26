Мошенники из Челябинска украли деньги с банковских счетов барнаульцев

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трех жителей Челябинска будут судить по обвинению в краже денег с банковских счетов барнаульцев, сообщает краевой Следком.

По версии следствия, в декабре 2019 года мужчины, находясь в Челябинске, используя вредоносную программу через интернет похитили 14 тыс. рублей с банковских счетов барнаульцев. Известно, что двое из потерпевших – несовершеннолетние.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело направили в суд.

Ранее мы сообщали, что в России с 2013 года количество совершаемых в год преступлений в виртуальной среде увеличилось более чем 20 раз. И только в истекшем году этот показатель по отношению к 2018 году вырос более чем в 2 раза.

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