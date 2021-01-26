Задержанный с наркотиками барнаулец пытался дать взятку полицейскому

Взятка Фото: Олег УКЛАДОВ

41-летнего жителя Барнаула обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, сообщает краевой Следком.

По версии следствия, в январе 2018 года мужчина купил наркотическое средство. После этого на одной из улиц Барнаула его задержали сотрудники полиции и пригласили в патрульную машину для составления административного материала.

–За несоставление процессуальных документов и недоставление в отдел полиции, мужчина передал денежные средства в сумме 30 тысяч рублей должностному лицу, – сообщили в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае осудили директора Рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая». Ее обвиняли в получении взятки.

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