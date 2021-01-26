Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 26 января 2021 года составило 1884

За сутки умерли 13 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 26 января скончались 1884 человека с коронавирусом, в том числе 1132 случая от COVID-19, 752 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 13 человек с коронаврусом. Семь из них скончались из-за COVID-19, шесть - по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 38084, в том числе 2505 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 405 случаев – завозные, в том числе 168 – из-за рубежа; 22407 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 38084 заболевших: 10603 – у больных внебольничной пневмонией, 20227 – у заболевших ОРВИ, в 7254 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 34130 человек. Всего в Алтайсокм крае на коронавирус обследовали более 1 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 252,86 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2432 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2579 за минувшие сутки.

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