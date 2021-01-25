Сообразительный бычок Дэвид на алтайской ферме может заменить трактор

Рабочие фермы надеются на увеличение поголовья Фото: Олег УКЛАДОВ

На ферме Александра Торшина в Курьинском районе живет необычный бычок Дэвид - помощник коллективу. Как пишет Алтайская нива, животное выглядит очень внушительно и может легко перекатывать рулоны с сеном.

Чтобы наглядно продемонстрировать способности полуторагодовалого Дэвида, рабочие направили его в тамбур, где лежали 300-килограммовые рулоны с сеном. Бычок подошёл к одному из них, упёрся головой, и рулон сдвинулся с места. Так ударами лба он катил его все дальше и дальше. А рабочие поворачивали рулон в нужном направлении.

- Дэвид может вполне заменить трактор, - смеялись рабочие.

На ферме рассказали, что сообразительного бычка держат для коров, которые не могут «покрыться» искусственно (то есть с помощью искусственного осеменения).

- Надеемся, что Дэвид поможет увеличить поголовье животных и получить дополнительную прибыль, - шутит управляющий фермой Алексей Мазуров.