В Алтайском крае разрабатывают новый туристический маршрут

Турмаршрут будет сельским. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае разрабатывают сельский туристический маршрут, который охватит исторические памятники Усть-Чарышской Пристани. Проектом занимаются лаборатория «Культурное наследие Алтая» и клуб ЮНЕСКО алтайского института культуры.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, в планировании маршрута примут участие администрация района и приход храма имени праведного Иоанна Кронштадтского села Усть-Чарышская Пристань.

На территории Усть-Пристанского района сохранились уникальные памятники культурного наследия. К примеру, в их число входит мельница 1905 года, построенная без единого гвоздя, а также деловая переписка эстонских купцов, найденная в местном доме священника.

Соглашение о реализации проекта планируют подписать 26 января.