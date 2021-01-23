Две иномарки после столкновения выкинуло на обочину. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

23 января на трассе Барнаул – Новосибирск произошло серьезное ДТП. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

По информации очевидцев, авария произошла недалеко от кафе «Грани Алтая». Две иномарки после столкновения выкинуло на обочину дороги. Сообщается, что 31-летняя женщина — водитель автомобиля Hyundai-IX35 при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и столкнулась на встречке со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. От полученных травм на месте ДТП скончалась водитель Hyundai и 32-летняя женщина-пассажир иномарки. Позже в больнице от полученных травм умер 40-летний пассажир Toyota.

Напомним, также 23 января утром в Барнауле произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Авария случилась в районе пересечения улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Пострадавших в результате ДТП нет, медицинская помощь никому не потребовалась.