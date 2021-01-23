На Алтае бывший воспитанник воскресной школы украл пожертвования из храма

Ящик для пожертвований. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Бийского района задержали по подозрению в краже денег из ящика для пожертвований из храма в Сростках. Молодой человек сознался в содеянном.

– Накануне в полицию поступило сообщение о том, что из храма святой великомученицы Екатерины, расположенном в селе Сростки Бийского района, похитили пожертвования. О случившемся первой узнала продавец церковной лавки. Утром женщина зашла в помещение и обнаружила, что нескольких ящиков для пожертвований нет на месте. В разобранном виде их нашли в подвальном помещении, – сообщают в пресс-службе МВД по Алтайском краю.

На место прибыли сотрудники полиции. В итоге удалось установить подозреваемого. Им оказался местный житель, который сам несколько лет назад обучался в воскресной школе при храме. Правоохранители предварительно установили, что злоумышленник еще с вечера притаился в церкви, дожидаясь, когда все уйдут. Затем он забрал деньги и выбрался через окно. На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело.