В массовом ДТП в Барнауле столкнулись шесть «легковушек»

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Олег УКЛАДОВ

23 января утром в Барнауле произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Авария случилась в районе пересечения улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. На дороге столкнулись сразу шесть легковых автомобилей. О пострадавших не сообщается.

– Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. В результате происшествия пострадавших нет, зафиксированы механические повреждения у шесть автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом, обстоятельства произошедшего выясняются, – рассказали «Толку» в отделе пропаганды ГИБДД города.

Напомним, ранее стало известно, что суд вернул строгий приговор Александру Руденко, который в 2018 году устроил смертельное ДТП с гибелью трех человек в центре Барнаула. Его лишили свободы на 8 лет 6 месяцев