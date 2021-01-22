Барнаульский водоканал оштрафовали на 300 тысяч рублей за снятие показаний с счетчика

Организации выдали предписание об отзыве незаконного акта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский водоканал оштрафовали на 300 тысяч рублей за снятие показаний счетчика без должного уведомления абонента о проверке. Об этом сообщает региональное управление антимонопольной службы.

Организация пыталась оспорить решение, но у нее ничего не вышло. Правомерность постановления о привлечении к ответственности подтвердила кассационная инстанция.

- Расследование проведено в 2019 году в рамках рассмотрения обращения индивидуального предпринимателя на незаконные действия ООО «Барнаульский водоканал». Ресурсоснабжающая организация без надлежащего уведомления провела проверку прибора учета абонента и обнаружила отсутствие контрольной пломбы. По итогам проверки составлен акт контрольного обследования и выставлен счет абоненту более чем на 200 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Однако, по закону, проверку можно проводить только после надлежащего уведомления о ней абонентов, чтобы потребитель имел возможность присутствовать при этом. Соответственно отсутствие пломбы не зафиксировано должным образом, а сам акт проверки является незаконным.

Организации выдали предписание об отзыве незаконного акта. Водоканал пытался это обжаловать в судебном порядке, но суд признал законность решения.