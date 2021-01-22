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В Алтайском крае на создание мест в детсадах потратили 2 млрд рублей за два года

На эти деньги было создано 5,7 тыс. мест
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Деньги выделили из бюджетов разного уровня.

Деньги выделили из бюджетов разного уровня.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на создание мест в детсадах потратили 2 млрд рублей за два года. За это время в крае было построено 11 детских садов и создано 5,7 тыс. мест.

Новые детсады появились в Завьяловском и Первомайском районах, Камне-на-Оби и Новоалтайске, еще два - в Бийске. В Барнауле ввели в эксплуатацию детские сады в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023 и селе Власиха.

Только за счет капитального ремонта было создано более 3,1 тыс. дополнительных мест для детей. Финансирование производилось из федерального и краевого бюджетов. В рамках национального проекта «Демография» было выделено около 1,4 млрд рублей, из краевого бюджета - порядка 602 млн, сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

- Сейчас строят 14 детских садов-яслей общей мощностью 2790 мест. Планируют начать строительство двух детских садов-яслей на 340 мест и использование одного помещения для размещения дошкольной организации на 80 мест. Кроме того, после капитального ремонта создадут еще 1110 мест в детских садах. Всего до конца 2022 года организуют 9150 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, – сообщает ведомство.